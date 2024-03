Palmeiras segue preparação para jogo das quartas de final do Paulistão

Na manhã desta quarta-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo decisivo contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes lutam por vaga na semifinal no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos e táticos com ênfase em marcação, passes e transições, além de um coletivo em dimensões reduzidas.

O Verdão finalizou a fase de grupos do Estadual com 28 pontos e na liderança geral da competição, ganhando o benefício de jogar as partidas do mata-mata diante de sua torcida. Nessa primeira fase, foram oito vitórias e quatro empates. Na última rodada, a equipe bateu o Botafogo-SP pro 1 a 0, com gol de Rony.