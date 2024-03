Palmeiras anuncia parceria de R$ 315 milhões para exploração de placas de publicidade

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a parceria com a Sports Hub pelo direito de exploração das placas de publicidade de campo nos jogos do Verdão como mandante. O acordo com a empresa terá cinco anos de duração (2025 a 2029) e renderá R$ 315 milhões ao clube.

"Estamos muito satisfeitos com esta parceria, que valorizará ainda mais a marca do Palmeiras e contribuirá com a manutenção do ciclo extremamente vitorioso que estamos vivendo. Temos trabalhado com o máximo esforço para continuarmos no caminho das vitórias e dos títulos", disse a presidente Leila Pereira.

A Sports Hub é uma das principais desenvolvedoras de negócios e soluções do segmento esportivo brasileiro, com atuação em diferentes áreas, como ativação de marcas e venda de propriedades de campo, entre outras. A empresa tem parceria com o Verdão desde 2022.