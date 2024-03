Novo goleiro do Santos, Gabriel Brazão é apresentado e exalta concorrente João Paulo

"Cada goleiro tem a sua característica que prevalece. Tenho muita velocidade, creio que aprendi certas coisas lá fora, que me ajudaram bastante. O João (Paulo) é um grande goleiro, me sinto privilegiado de trabalhar com ele. Não só o João, mas também com o Diógenes e o Breno. Eles estão me ajudando muito também", acrescentou.

O jogador demorou para ficar à disposição no Santos. Contratado ainda em janeiro, ele só foi registrado neste mês. O clube não podia inscrever novos atletas no Campeonato Paulista devido a um transferban.

Apesar da espera, Brazão se sente feliz no Peixe e não quis nem escutar propostas de outras equipes durante o tempo em que não podia jogar pelo time de Fábio Carille.

"Quando tive a oferta do Santos, tinha mais dois anos de contrato com a Inter. Mas é o Santos, um dos maiores times do mundo. Foi uma decisão fácil de ser tomada, estava precisando disso. Faz tempo que não me sentia tão feliz como pessoa. O clube e a cidade resgataram uma felicidade que fazia tempo que não sentia. Durante o transferban, eu falei para o meu empresário que não queria escutar nada de fora, queria estar aqui no Santos, que é meu lugar", afirmou o goleiro.

Já inscrito no Paulistão, com a lesão de Willian Bigode, o arqueiro deve ser relacionado para o duelo deste domingo, contra a Portuguesa, na Vila Belmiro. O jogo, válido pelas quartas de final do Estadual, está agendado para as 20h15 (de Brasília).