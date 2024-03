Nos pênaltis, Sport passa por Murici-AL e avança à terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, na Arena Pernambuco, o Sport recebeu o Murici-AL, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil e, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, avançou nos pênaltis. O gol dos mandantes foi marcado pelo zagueiro Luciano Castán, enquanto Alex Moreira fez para os visitantes.

Com o resultado positivo, o Leão do Norte avançou à terceira fase e, agora, aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Por outro lado, o Murici, que eliminou o Confiança na estreia, se despede da competição.

O Sport retorna aos gramados pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, diante do Santa Cruz. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco. Pelo lado do Murici, a equipe também joga neste sábado. No entanto, por sua vez, diante do CRB, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Alagoano.