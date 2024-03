Maurizio Sarri pede demissão do comando técnico da Lazio

Nesta quarta-feira, a Lazio anunciou que Maurizio Sarri pediu demissão do cargo de treinador da equipe. O anúncio foi feito através das redes sociais.

"A Lazio anuncia que Maurizio Sarri renunciou ao cargo de técnico do time titular. O clube agradece ao técnico pelos objetivos alcançados e pelo trabalho realizado, desejando-lhe muita sorte no pessoal e no profissional", escreveu a equipe.