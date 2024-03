Léo Jardim agradece ao Vasco após convocação para a Seleção Brasileira

O Vasco voltou a ter um jogador convocado para a Seleção Brasileira. O goleiro Léo Jardim foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para substituir Ederson nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Léo Jardim fez questão de agradecer ao clube carioca depois da convocação. "Eu sou muito grato a todos os meus companheiros, sem eles com certeza não estaria tendo essa oportunidade. O mais importante de tudo é agradecer à instituição e ao clube que me recebeu com as portas abertas, confiando no meu trabalho e no meu potencial. Eu sou e sempre serei muito grato ao Vasco".