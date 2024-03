Lautaro erra último pênalti, e Atlético de Madrid elimina Inter nas oitavas da Champions

Nesta quarta-feira, pela partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões, no Estádio Cívitas Metropolitano, o Atlético de Madrid eliminou, nos pênaltis, a Inter de Milão por 3 a 2, após vencer o duelo por 2 a 1 (2 a 2, na soma dos placares). O argentino Lautaro Martínez isolou a última cobrança, carimbando a vaga dos espanhóis nas quartas de final.

O Atlético de Madrid espera por seu adversário nas quartas de final, que será definido por meio de sorteio, nesta sexta-feira.

O Atlético de Madrid volta aos gramados, neste domingo, para enfrentar o rival Barcelona, no Estádio Cívitas Metropolitano, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília). Já a Inter de Milão, também no domingo, recebe o Napoli, às 16h45, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.