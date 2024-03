Gil é o jogador com maior minutagem entre os jogadores de linha do Santos

O zagueiro Gil chegou ao Santos e logo se firmou como titular, fazendo parceria de sucesso com Joaquim. Aos 36 anos, o defensor é o jogador de linha que mais teve minutos em 2024.

Em 12 jogos, foram 1.073 minutos do ex-Corinthians. No top cinco, ainda aparecem Joaquim (969), Diego Pituca (957), João Schmidt (915) e Guilherme (889).

O membro do atual elenco com maior minutagem é o goleiro João Paulo, que atuou os 90 minutos de todos os jogos do Santos na temporada.