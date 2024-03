Ganso não deve ser problema para o Fluminense na semi do Campeonato Carioca

O Fluminense se prepara para o segundo duelo contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz deverá contar com o meia Ganso.

O atleta foi titular na partida de ida no final de semana, mas saiu de campo com um problema físico no começo do segundo tempo.

Ganso realizou exame de imagem e não teve nenhuma lesão detectada. No entanto, o jogador segue realizando trabalhos à parte do restante do elenco Tricolor.