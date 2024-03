Gabigol volta aos treinos do Flamengo e pode ser opção contra o Fluminense

O Flamengo segue com a preparação para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, que vale vaga para a final do Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Tite recebeu uma boa notícia, já que o atacante Gabriel Barbosa voltou aos treinos com o elenco.

Por conta de uma lesão muscular, Gabigol foi desfalque na primeira partida da semifinal do Estadual. Com isso, o camisa 10 deve ficar como opção no banco de reservas.