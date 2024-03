Fluminense renova contrato com o meio-campista Alexsander até o final de 2026

"Renovar contrato com o Fluminense é mais um passo importante na minha carreira. Me sinto muito feliz e honrado. Como sempre fiz aqui dentro, vou continuar dando meu máximo, me empenhando e me entregando cem por cento. Espero que venham coisa ainda melhores aqui dentro", disse.

No currículo, além do Estadual do ano passado, Alexsander conta também com os títulos da Conmebol Libertadores 2023 e da Conmebol Recopa 2024. Por fim, o jovem ainda acumula convocações para Seleções Brasileiras de base. A última foi este ano, quando defendeu o Brasil no Pré-Olímpico da Venezuela.

O próximo jogo do Fluminense será diante do Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A bola rola neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã. O tricolor, que perdeu a partida de ida por 2 a 0, terá que vencer por três gols para garantir a vaga direta na final da competição. Em caso de triunfo por dois gols de diferença, a partida irá para os pênaltis.