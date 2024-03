Ferreira embala sequência de boas atuações e se firma como titular do São Paulo

Neste período, marcou duas vezes (contra a Inter de Limeira e Ituano) e se transformou em uma peça importante no ataque são-paulino. Ele tem atuado pelo lado esquerdo, assim como era no Grêmio, enquanto Lucas se posiciona por dentro e Luciano pela direita, já que Wellington Rato está lesionado.

Classificação e jogos Paulista

O atacante reúne características que o São Paulo tanto buscou nos últimos anos: um jogador que atue pelas beiradas do campo, com velocidade e boa capacidade de drible.

A tendência é que Ferreirinha seja novamente titular do São Paulo no duelo decisivo contra o Novorizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida está agendada para as 18h (de Brasília) deste domingo (17), no Morumbis.

