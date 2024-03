Estevão diz que quer jogar mais pelo Palmeiras em 2024 e comenta relação com Abel

"Eles [Abel e sua comissão] mais puxam a orelha do que elogiam. Eles pedem sempre para eu finalizar a gol e que nós todos atinjamos o máximo do nosso potencial. Tenho uma relação muito boa com eles. Espero agregar bastante para ganhar mais minutagem este ano", acrescentou.

Classificação e jogos Paulista

Estêvão também comentou que recebe conselhos do elenco, mas destacou, especialmente as conversas com Raphael Veiga, Luan e Marcos Rocha. "Praticamente todos me aconselham no dia a dia, mas Veiga, Luan e Marcos Rocha são os que estão mais falando comigo. Eu tento escutá-los ao máximo, pois eles têm muita experiência e quero usar tudo que escuto dentro de campo", concluiu.

A Cria da Academia estreou pelo time profissional do Palmeiras no dia 6 de dezembro, no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Com isso, Estêvão tornou-se o terceiro atleta mais jovem a entrar em campo pelo Verdão, com 16 anos, sete meses e 12 dias.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão finalizou a primeira fase do Estadual com 28 pontos e na liderança geral do torneio.