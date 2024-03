Estudo internacional aponta Endrick como jogador mais promissor do mundo

O Brasil está no topo da lista dos centroavantes sub-21 mais promissores do mundo, segundo o estudo da CIES Football. Endrick, do Palmeiras, é o primeiro colocado e Vitor Roque, ex-Athletico-PR e atualmente no Barcelona, é o segundo.

O estudo foi feito contando os últimos 365 dias dos atletas, a idade e o nível das competições em que atuam. Do Top-10, Endrick, de 17 anos, é o segundo mais novo, ficando atrás apenas de George Ilenikhena (7º), que possui 17 e completa 18 cerca de um mês depois que o brasileiro.

Endrick e Vitor Roque serão rivais em um dos maiores clássicos do mundo. O jogador do Palmeiras foi vendido ao Real Madrid e chegará à Espanha em julho deste ano, quando completa 18 anos idade.