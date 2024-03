Welington ganha sequência no São Paulo e é titular em quase todos os jogos

Classificação e jogos Paulista

Em meio a este cenário, Welington já carrega a responsabilidade de ser titular absoluto da lateral esquerda do clube. Ele vem ganhando cada vez mais protagonismo no São Paulo e tenta provar seu valor para, quem sabe, renovar o seu contrato com o time.

O vínculo do ala com a equipe do Morumbis vai só até o fim do ano. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir da metade da temporada. As partes ainda negociam a extensão do acordo atual, que não promete ser fácil. Até por esse motivo, a diretoria busca um reforço para a posição.

A efeito de comparação, Welington entrou em campo em 32 oportunidades no ano passado, sendo 23 como titular. O atleta dividia espaço com Caio Paulista, que era visto como o titular da função.

O jogador deve ser novamente titular da lateral esquerda do São Paulo neste domingo (17), quando o time buscará a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O embate contra o Novorizontino está marcado para as 18h (de Brasília), no Morumbis.

