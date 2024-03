De saída, Klopp vê Liverpool como "melhor clube do mundo" e atualiza situação de Salah

Klopp ainda falou sobre a partida contra o Sparta Praga pela Liga Europa. Apesar da vitória por 5 a 1 no jogo de ida, o alemão elogiou o adversário.

"Temos que ignorar o resultado e olhar para o desempenho. Eles tiveram grandes chances contra nós e nos causaram grandes problemas em alguns momentos, tivemos que fazer defesas incríveis. Isso está na minha mente e não como nós marcamos os gols e coisas assim, porque isso foi mais por conta da nossa qualidade individual", disse.

Next up... we're back at Anfield for our #UEL round of 16 second leg tie ???#WalkOn pic.twitter.com/m1r5VAConU

? Liverpool FC (@LFC) March 12, 2024

O comandante também atualizou a situação de Mohamed Salah, que retornou de lesão nos últimos jogos. "Ele está pronto para jogar 90 minutos. Está saudável, tudo está certo agora e não temos mais que lidar com isso", comentou.