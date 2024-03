Corinthians recebe pilotos da Fórmula E na Neo Química Arena; veja como foi

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians recebeu na Neo Química Arena a visita dos pilotos da FIA Formula E, como parte das ativações de promoção do E-Prix de São Paulo, etapa brasileira do campeonato mundial de carros elétricos, que ocorre no Sambódromo do Anhembi neste sábado. Esta ativação também faz parte da parceria entre o Timão e a categoria de automobilismo que mais cresce internacionalmente.

Os pilotos das equipes Andretti (Jake Dennis e Norman Nato) e Porsche (Pascal Werhlein e Antonio Felix da Costa) puderam conhecer alguns espaços do estádio Alvinegro, como o Museu do Povo, o Átrio e o gramado, além de receberem um manto personalizado do Timão das mãos das jogadores da equipe feminina. Eles também bateram bola com algumas atletas do Timão na sala de pré-aquecimento da Casa do Povo, como Tamires, Ju Ferreira, Leticia Santos e Carol Nogueira.

Antonio Felix da Costa, português e fã do técnico conterrâneo António Oliveira, se mostrou muito animado em conhecer a Arena e já se decidiu sobre seu time do coração no Brasil: