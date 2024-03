Corinthians inscreve Matheus Bidu na Copa do Brasil; veja lista completa

O Corinthians inscreveu o lateral esquerdo Mathes Bidu na Copa do Brasil. Portanto, caso o técnico António Oliveira queira, o jogador pode ser relacionado para o duelo diante do São Bernardo, nesta quinta-feira, pela segunda fase do torneio.

Bidu começou o ano de 2024 como um dos jogadores negociáveis pela diretoria. O defensor, inclusive, foi sondado por algumas equipes brasileiras, mas as negociações não avançaram. O Timão nunca viu com maus olhos um empréstimo do atleta, mas colocou como condição receber alguma quantia para cedê-lo.

Com a chegada de António Oliveira, Bidu passou a receber mais atenção. Se com Mano Menezes o lateral trabalhou de forma separada em relação ao elenco por um período, o cenário mudou com o português, que integrou o atleta às atividades com o grupo.