Contratações menos badaladas, Hayner e Marcelinho vivem momentos distintos no Santos

Entre os reforços do Santos no começo de 2024, Hayner e Marcelinho eram apontados como as contratações menos badaladas. A dupla, contudo, vive momentos distintos.

O lateral conseguiu superar a desconfiança e disputa posição com Aderlan, além de já ter atuado improvisado no lado esquerdo. Em nove jogos, ele marcou um gol e serviu os companheiros em uma oportunidade.

Marcelinho, por sua vez, ainda não se consolidou no grupo do Santos. Sem participação em gol, o ponta entrou em campo por cinco oportunidades.