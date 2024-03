Com um a menos, Botafogo empata contra o Bragantino e vai à fase de grupos da Libertadores

O Botafogo está na Fase de Grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, os alvinegros empataram por 1 a 1 com o Bragantino, em Bragança Paulista, com gol de Junior Santos. Os cariocas aproveitaram a vantagem pela vitória no confronto de ida, no Rio de Janeiro.

Após um primeiro tempo com pouca emoção, o Botafogo ficou com um jogador a menos no começo da etapa final, quando Damián Suárez foi expulso. Mesmo assim, os alvinegros foram competentes para marcar, com o artilheiro Junior Santos. O Bragantino ainda chegou ao empate, com Talisson, mas viu os cariocas saírem de campo com a classificação.

O jogo