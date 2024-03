Com sorteio marcado, veja os oito classificados às quartas da Champions League

Dentre os oito confirmados na próxima fase eliminatória, três deles nunca conquistaram a taça. São eles: Arsenal, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Por outro lado, o maior vencedor é o Real Madrid, com 13, seguido de Bayern de Munique (6), Barcelona (5), e Manchester City e Borussia Dortmund (ambos com uma).

Por fim, o City, atual campeão da Champions League, foi o time que passou com a maior vantagem no agregado, aplicando uma goleada de 6 a 2 diante do Copenhagen, da Dinamarca.

Confira todos os resultados no agregado das partidas pelas oitavas de final:

Manchester City 6 x 2 Copenhagen