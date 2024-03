Com saída de Rojas, Rodrigo Garro assume camisa 10 do Corinthians

O meio-campista argentino Rodrigo Garro assumiu a camisa 10 do Corinthians, que ficou vaga com a saída de Matías Rojas. O principal armador do Timão estava utilizando a 16, número que escolheu logo quando chegou ao clube, em janeiro.

Rojas era o camisa 10 do Corinthians desde agosto do ano passado, quando herdou o número de Róger Guedes, que deixou o Alvinegro para atuar no Catar. Como o clube atrasou parcelas de direito de imagem, o meia paraguaio se desligou do Timão e entrou com uma ação na Fifa para receber todo o dinheiro de seu contrato.

Garro, que veio do Talleres, se adaptou rapidamente ao Corinthians e logo ganhou protagonismo no esquema de António Oliveira. Segundo o Sofascore, o jogador de 26 anos liderou a equipe em passes para finalização no Campeonato Paulista, com 3,3 por jogo.