Com Giuliano, Santos treina na Vila Belmiro visando as quartas de final do Paulistão

Nesta quarta-feira, o Santos treinou na Vila Belmiro, palco do jogo decisivo contra a Portuguesa, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Com Giuliano em campo, o time comandado pelo técnico Fábio Carille seguiu a sua preparação para a partida.

A equipe trabalhou no período da manhã. Giuliano, que havia feito uma atividade à parte na última terça-feira, junto com atletas que se recuperam fisicamente, foi flagrado treinando com os companheiros nas imagens divulgadas pelo Peixe.

O técnico Fábio Carille vive a expectativa de contar com o retorno do meia para o mata-mata do Paulistão. Apesar da possibilidade do jogador ser relacionado, é provável que ele inicie no banco de reservas.