Com base presente, Grêmio realiza segundo treino visando duelo da semifinal do Gaúcho

Tendo em vista o confronto diante o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio concluiu seu segundo treinamento da semana. Na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, alguns atletas da categoria de base participaram da movimentação, além de Cuiabano e Soteldo, que correram em volta do gramado e depois trabalharam fisicamente.

Após aquecimento seguido de uma sequência de exercícios físicos comandado pelo preparador Mario Pereira e sua equipe, os jogadores foram divididos em dois grupos. Em um dos gramados, o técnico Renato Gaúcho comandou um coletivo com os reservas contra a equipe sub-20.