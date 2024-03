Com ajuda de Henrique Avancini, primeira etapa da Copa do Mundo de MTB vai acontecer em Mairiporã

A primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike vai acontecer em Mairiporã-SP, entre os dias 11 e 14 de abril. A vinda do torneio para o Brasil contou com forte influência do ex-ciclista Henrique Avancini, bicampeão mundial, que fechou parceira com a organização do evento.

A abertura da Copa do Mundo de Mountain Bike da UCI 2024 contará com a presença dos principais atletas do planeta. Avancini, que foi peça importante para a realização do evento no Brasil, revelou que a parceria foi feita para ajudar no crescimento do esporte no país.

"A parceria surgiu pela vontade de colaborar com o mountain bike no Brasil, e de aproveitar ao máximo essa oportunidade incrível, que é receber novamente uma prova desse nível no país. É um momento muito especial e importante, sendo a abertura do calendário", afirmou Avancini.