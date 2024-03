CBF e SIGA firmam acordo para combate ao crime no futebol brasileiro

A CBF e a SIGA (Aliança Global de Integridade ao Esporte) assinaram nesta quarta-feira um acordo para promover a integridade no futebol brasileiro. Representante máximo da entidade, o presidente Ednaldo Rodrigues firmou a parceira com o intuito da diminuição dos crimes que ocorrem no âmbito futebolístico.

"Firmamos uma parceria muito importante para o combate a todo tipo de crime que possa ter no futebol, manipulação de resultados, lavagem de dinheiro no futebol, racismo, assédio. Com competência em todos esses temas, a SIGA é a maior instituição do mundo em integridade no esporte. A empresa trabalha de uma forma independente, sempre fazendo com que o esporte seja cada vez mais limpo, mais transparente. Fazemos o mesmo aqui. A SIGA vai trabalhar com a Unidade de Integridade na CBF, que tem se articulado trabalho com todas as grandes instituições do mundo", disse Ednaldo.

A SIGA é uma organização mundial criada para promover a integridade esportiva. A entidade possui parceria com várias federações e campeonatos de todo o mundo, como por exemplo a FPF, a UEFA e a Liga Portugal.