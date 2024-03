CBF divulga tabela de jogos das quartas de final da Copa Verde

Além disso, a CBF também definiu as datas para as semifinais e, posteriormente, para a grande decisão. Os jogos da penúltima fase vão acontecer nos dias 3 e 10 de abril, enquanto as partidas da final vão ocorrer em 24 de abril e 8 de maio.

Novos convocados para a Seleção Brasileira! ?? O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR). O trio foi chamado para os lugares de três... pic.twitter.com/Uymu1Ml8DX ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 11, 2024