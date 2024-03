CBAt chama atletas para camping de treinamento do revezamento 4×100 m nos EUA

O grupo se reúne em 22 de março e viaja no dia 25, acompanhado do fisioterapeuta Marcos Augusto da Costa Vitullo e do massoterapeuta Jorge Antônio Lima.

Foram convocados os atletas com índice olímpico nos 100 m e nos 200 m mais bem posicionados no ranking brasileiro dos 100 m e o primeiro nos 200 m, no período de 6 de julho de 2023 a 7 de abril de 2024.

Nos Estados Unidos, além dos treinamentos, os atletas brasileiros vão competir tanto em suas provas individuais quanto com o revezamento 4×100 m. O objetivo é se preparar para o Mundial de Revezamentos de Nassau, que será disputado nos dias 4 e 5 de maio e qualificará 14 equipes para os Jogos Olímpicos de Paris.