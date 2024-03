Casa do Atlético-MG, Arena MRV vence eleição de "Estádio do Ano" de 2023

A Arena MRV venceu o concurso do "Estádio do Ano" de 2023, realizado pela StadiumDB. Por meio de votação popular, a casa do Atlético-MG faturou o primeiro lugar com 25,515 pontos, superando o BBBank Wildpark, do Karlsruher, da Alemanha, que ficou com a segunda colocação, com 21,218 unidades.

Apenas os estádios que foram inaugurados em 2023 estavam disponíveis para voto. A Arena MRV era a única representante do Brasil no concurso que contou com mais de 12 mil votos válidos.