Buscando espaço no Palmeiras, Lázaro projeta jogo decisivo pelas quartas do Paulista: "Encarar como final"

O Palmeiras se prepara para as quartas de final do Campeonato Paulista. Após folga dupla, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol na tarde de terça-feira e deu início à preparação para o duelo contra a Ponte Preta. O atacante Lázaro, que terá a chance de disputar seu primeiro duelo decisivo pelo clube projetou a partida.

"Cada jogo tem a sua importância e temos de encarar cada jogo como uma final, ainda mais agora que será uma partida de 'mata'. O nível de atenção tem que estar lá em cima para estarmos ligados nos pequenos detalhes que fazem total diferença. Creio que hoje já fizemos um bom treino e vamos chegar bem preparados para esse desafio contra a Ponte Preta", projetou Lázaro.

Lázaro chegou ao Palmeiras por empréstimo até dezembro de 2024, com opção de prorrogação até julho de 2025. O atleta disputou, até o momento, quatro jogos com a camisa do Verdão, sendo apenas um como titular. Essa última oportunidade foi na vitória contra o Botafogo-SP, no último sábado, no encerramento da fase de grupos do Paulistão.