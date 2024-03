Brazão cita ansiedade para ser inscrito no Santos, recorda lesões e diz: "Sempre fui pegador de pênaltis"

O arqueiro só realizou 11 partidas ao longo de sua carreira profissional. Ele, que saiu muito cedo do Brasil, foi vítima de uma série de lesões no joelho que o obrigaram a passar por três cirurgias em um período de três meses. O jogador relembrou o drama.

"Foi um momento bem difícil da minha carreira. Cheguei a fazer três cirurgias em nove meses, e tenho que agradecer algumas pessoas que foram cruciais na minha recuperação, minha esposa, família, meu fisioterapeuta. Hoje me sinto mais rápido que antes das lesões, mais forte. Me sinto bem melhor. Deus planeja as coisas da forma certa, eu aprendi muito, amadureci, tanto como jogador e como pessoa. Me sinto mais preparado que antes das lesões", afirmou.

"Eu saí (do Brasil) muito novo. Infelizmente, nos meus dois primeiros anos eu era muito novo. Depois tive lesões que me deixaram um belo tempo fora. Mas amadureci muito nesse período, hoje me sinto preparado. Tive as lesões, mas já passou. Olho para frente, estou preparado", acrescentou.

Na Europa, Brazão defendeu o Parma, Inter de Milão, Spal e Ternana, na Itália, Albacete e Real Oviedo, na Espanha. Ele falou sobre a evolução que teve no exterior e se classificou como um goleiro "pegador de pênaltis".

"Eu evoluí bastante na Europa, a minha saída do gol, o jogo com os pés. Mas sempre tive como a principal valência o um contra um. Sempre fui um goleiro que pegou muitos pênaltis", avaliou.