Borussia Dortmund x PSV: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Borussia Dortmund e PSV entram em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na partida de ida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

A TNT Sports (TV por assinatura) e a Max (Streaming) transmitem o confronto.