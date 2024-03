Após bater recorde, Jorge Jesus não garante permanência no Al-Hilal

?The longest winning streak in football history is now in #AlHilal's name ... Asia's Leader records continue ? pic.twitter.com/WSic05SM4W

Com a vitória, além de bater o recorde, o Al-Hilal garantiu a classificação para as semifinais da Champions League da Ásia. O ex-treinador do Flamengo rasgou elogios aos seus jogadores.

"Uma vitória dos jogadores, tenho um grupo fantástico, muito unido e com grande coração. Os resultados aparecem porque pensamos todos em nome do Al Hilal. Batemos um grande rival, que acreditava que podia nos vencer, mas não conseguiram porque voltamos a ser muito fortes defensivamente", comentou.

Buscando ampliar ainda mais este recorde, o time de Jorge Jesus volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Dhamk, pelo Campeonato Saudita.