Xavi celebra classificação do Barcelona na Champions: "Fizemos um jogo completo"

"Há muita pressão sobre os jogadores, vida ou morte, ultimatos. Eu disse para eles se acalmarem, que ninguém estava morrendo hoje, na Liga dos Campeões, jogando com aquela pressão. Jornalistas que cobrem e são do Barça diziam que éramos o bobo da Liga dos Campeões, o que fazemos agora? O que fazemos? Estou feliz, é um dos melhores momentos como treinador. Estamos aguardando o sorteio. Mas há coisas desnecessárias", pontuou o ex-camisa 6.

Questionado sobre Pau Cubarsí, jovem de 22 anos que foi eleito melhor em campo, Xavi exaltou a personalidade tranquila do jogador e demonstrou orgulho das categorias de base do Barcelona.

"Ele não fica nervoso. Tem uma personalidade muito tranquila. O lançamento da bola com ele é brutal. Ele tem calma para gerar jogadas de ataque, é um espetáculo vê-lo. Devemos estar orgulhosos do trabalho de La Masia (base do Barça). Quando ele está com a bola, minha frequência cardíaca não aumenta. Estou calmo. Ele joga com bom senso, é maravilhoso. Seu interesse em melhorar o torna cada dia melhor. Estamos diante de um surgimento maravilhoso para o Barcelona e para o futebol espanhol", concluiu.