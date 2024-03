São Paulo fez sua pior campanha na primeira fase do Paulistão nos últimos três anos

O São Paulo encerrou a fase de grupos do Campeonato Paulista na liderança do Grupo D, com 22 pontos, e a classificação ao mata-mata. Mesmo com o desempenho positivo, o Tricolor teve em 2024 sua pior campanha na etapa inicial da competição nos últimos três anos.

Nas últimas três edições do Paulistão, o São Paulo conquistou mais pontos do que nesta temporada. Em 2021, ano em que se se sagrou campeão da competição, o Tricolor terminou a primeira fase com 27 pontos. Nos anos seguintes, a equipe somou 23 unidades em ambas as ocasiões.

O São Paulo encerrou a fase de grupos na terceira posição da classificação geral da competição, mesma colocação das duas últimas edições. Em 2021, o time terminou a etapa inicial na liderança isolada.