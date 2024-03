São Paulo anuncia renovação de Matheus Belém e Iba Ly; veja detalhes

Ambos os atletas estão inscritos no Campeonato Paulista. Iba Ly figura na Lista A, enquanto Matheus Belém aparece na Lista B, reservada para atletas que vê da base do clube.

Iba Ly, no entanto, pode deixar a lista de inscritos do Campeonato Paulista para dar lugar a André Silva, atacante recém-contratado pelo São Paulo e que deve ficar à disposição do técnico Thiago Carpini já para o confronto das quartas de final com o Novorizontino, no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Morumbis.