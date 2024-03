Santos realiza treino físico e técnico visando duelo contra a Portuguesa

Preservados no último compromisso, Diego Pituca e Aderlan voltam a ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Eles estavam pendurados, mas, com o início do mata-mata, os cartões foram zerados.

Com 25 pontos, o Santos fechou a primeira fase na primeira colocação do Grupo A e com a segunda campanha geral. A Portuguesa, por sua vez, está com dez, na vice-liderança da chave do Alvinegro Praiano.