Red Bull Bragantino x Botafogo: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Fabio Matias, técnico do Botafogo, parece tentar equilibrar o favoritismo do jogo. "Conseguimos uma pequena vantagem na ida. Mas o Caixinha vem fazendo um trabalho de longo tempo no Bragantino e que vem dando resultado. Estamos há três semanas com o grupo, mas confio no valor deles e nas chances de classificação."

O comandante do Botafogo vai manter a base do duelo de ida. Mas ele deve fazer uma mudança na lateral esquerda no sentido de reforçar a marcação e dar mais experiência ao setor. Com isso, Marçal ganha a vaga de Hugo. No meio, ele pode tomar alguma decisão também para fortalecer a marcação.

O português Pedro Caixinha, técnico do RB Bragantino, mostra confiança para o confronto. "Fizemos um bom jogo na ida. Infelizmente não ganhamos do Botafogo no ano passado e nem em 2024, ainda. Mas, acredito que vamos ganhar agora e avançaremos para a fase de grupos da Libertadores."

Em termos de escalação o Bragantino deve manter o time da partida de ida. O meia Matheus Fernandes, recuperado de uma lesão na coxa direita, vai ser relacionado. Mas, por conta do tempo parado, deve iniciar o confronto como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO X BOTAFOGO