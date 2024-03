Presidente do Sport, Yuri Romão repudia punição do STJD: "Não nos sentimos responsáveis por essa ação"

O presidente do Sport, Yuri Romão, não aceitou a punição imposta pelo STJD ao Leão por conta do atentado contra o ônibus do Fortaleza. Em vídeo publicado pelo time pernambucano nas redes sociais, o mandatário repudiou a sentença e afirmou que o clube não deve ser culpado pelo ocorrido.

"O Sport não aceita essa punição, pois não nos sentimos responsáveis por essa ação. Em nenhum momento o Sport deixou de cumprir com todas as exigências que a lei geral do esporte e o estatuto do torcedor exige, em uma partida do tamanho que foi entre Sport e Fortaleza. Não é possível que, após 20 dias do ocorrido, ainda não temos nenhum punido, ou seja, os verdadeiros criminosos continuam soltos e rindo do STJD porque não foram punidos. O Sport Clube do Recife vai recorrer a essa sentença. Nós não aceitaremos em hipótese alguma qualquer punição em relação a isso. Vamos lutar até o fim pela mudança da legislação onde punam-se os verdadeiros criminosos", disse.

Em julgamento, que aconteceu nesta terça-feira, o STJD impôs ao Sport a realização de oito jogos da equipe como mandante com portões vazios e uma multa de R$80 mil reais.