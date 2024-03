Presidente da FPF detalha reunião após Choque-Rei: 'Todos ficamos devendo'

"Eu acho que todos, Federação, Palmeiras e São Paulo, podiam ter feito melhor. A Federação precisa ter um cuidado especial, esses jogos são de extrema rivalidade. Todos nós ficamos devendo. Tenho a convicção que vamos trabalhar muito internamente para estancar isso, para que esse problema não se repita", acrescentou.

Com ânimos exaltados após um clássico marcado por polêmicas de arbitragem, Casares questionou publicamente as decisões tomadas pelo árbitro Matheus Delgado Candançan durante a partida.

No túnel que dá acesso aos vestiários, ele e outros dirigentes do Tricolor, além de jogadores como Calleri, Wellington Rato e Rafinha, reclamaram do árbitro aos gritos. O diretor do futebol do clube, Carlos Belmonte, chegou a ofender o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de "português de m...".

Um dia depois do episódio, o Palmeiras divulgou uma nota oficial e repudiou a fala de Belmonte, tratando as ofensas como um ataque xenofóbico. Em entrevista recente, a presidente do clube, Leila Pereira, chegou a dizer que o diretor passaria a ser visto como "persona non grata" e criticou o que chamou de "ataque histérico" do São Paulo.

Abel não pôde comentar o tema após a partida, pois o Tricolor vetou a utilização da sala de coletiva do Morumbis por parte do Alviverde, atendendo uma política de "reciprocidade". Quase uma semana depois, o treinador se manifestou sobre o assunto e não descartou entrar com um processo contra Belmonte.

Dias depois do clássico entre São Paulo e Palmeiras, o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor adjunto Fernando Bracalle Ambrogi, conhecido como Chapecó, o auxiliar Estéphano Djian, além dos atletas Calleri, Wellington Rato e Rafinha foram denunciados pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo).