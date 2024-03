Palmeiras volta a disputar jogo eliminatório como mandante em Barueri depois de quase dois anos

O Palmeiras está há mais de um mês longe do Allianz Parque. A equipe disputou um único jogo em sua casa na primeira fase do Campeonato Paulista. Pelas quartas de final, não terá seu estádio à disposição e mandará o jogo contra a Ponte Preta na Arena Barueri. Assim, volta a disputar um jogo eliminatório no local depois de quase dois anos.

A última vez que o Palmeiras disputou um mata-mata nesse local foi em abril de 2022, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Na ocasião, o Verdão venceu a Juazeirense por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Gustavo Scarpa, e avançou de fase.

Naquela época, o Allianz Parque estava indisponível devido a um evento musical. Já nessa temporada, o estádio do Verdão está sem condições de uso pelas condições do gramado, que agora passa por uma reforma. Por conta disso, a Federação Paulista de Futebol vetou o uso do local para disputa dos jogos do Estadual. A última partida realizada no Allianz foi o clássico contra o Santos, pela terceira rodada. Um dos problemas identificados foi o derretimento do composto termoplástico, em decorrência de altas temperaturas e da poluição na cidade de São Paulo.