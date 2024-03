Palmeiras se reapresenta após folga e inicia preparação para duelo das quartas do Paulista contra a Ponte Preta

É o verde e não tem jeito! ??

Para a partida, o técnico Abel Ferreira seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

A equipe comandada por Abel Ferreira terminou a fase de grupos com 28 pontos, na liderança do Grupo B e dono da melhor campanha geral. Em 12 jogos, foram oito vitórias e quatro empates. Com isso, a equipe terminou a primeira fase sem nenhuma derrota pelo segundo ano consecutivo.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam em jogo único que acontece no sábado, dia 16. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.