Palmeiras é o time que mais marcou no segundo tempo na fase de grupos do Paulistão

O Palmeiras terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança geral, com 28 pontos conquistas. O time comandado por Abel Ferreira conquistou oito vitórias e quatro empates. Na fase de grupos, o Verdão marcou 20 gols, sendo 15 deles no segundo tempo. O último deles foi o de Rony, aos 23 minutos, contra o Botafogo-SP, na última rodada.

Dessa forma, o Alviverde foi a equipe que mais balançou as redes na etapa final do jogo. Seis desses tentos foram anotados entre 30 e 45 minutos do segundo tempo, sendo que três deles decretaram a vitória para o Palmeiras. Pela segunda rodada do Paulista, Rony fez o terceiro gol do Verdão no triunfo por 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, no Allianz Parque, aos 43 minutos.

Depois disso, Flaco López marcou nesse mesmo tempo no duelo contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, que terminou com o Verdão conquistando mais três pontos após o placar de 1 a 0. O argentino também foi decisivo no fim do jogo contra o São Bernardo, também fora de casa. O artilheiro balançou as redes aos 41 minutos, resultado que deu o triunfo ao Alviverde.