Nova camisa principal da Seleção Brasileira é vazada; confira principais mudanças

A Seleção Brasileira terá um novo uniforme para a data Fifa deste mês de março. Nesta terça-feira, o site FootyHeadlines, especializado em camisas de futebol, divulgou mais detalhes sobre como será a nova vestimenta da Canarinho.

A estreia dos novos uniformes acontecerá nos amistosos contra Inglaterra e Espanha - primeiros duelos do técnico Dorival Júnior no comando da equipe. O primeiro encontro será com os ingleses, no dia 23 de março, enquanto o embate com os espanhóis será realizado no dia 26.

A nova camisa conta com algumas mudanças, sendo que a que mais chama a atenção é o escudo. A principal modificação não é no design, mas sim na posição - o escudo deve voltar a ficar centralizado, em vez de cair pelo lado esquerdo da camisa. Isso não acontecia desde 2004.