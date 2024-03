Nos pênaltis, Cuiabá vence Portuguesa-RJ e avança pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no Estádio Luso Brasileiro, o Cuiabá garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil, após vencer a Portuguesa-RJ por 4 a 3 nos pênaltis. No tempo regulamentar, as equipes empataram sem gols.

Com o resultado, o Cuiabá ocupa uma das 32 vagas da terceira fase da competição. A Portuguesa-RJ, por sua vez, se despede a competição depois de eliminar o Audax-RJ na primeira fase.