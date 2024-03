Marcelo Paz revela conversa com Textor após citação do Fortaleza em manipulação de jogos e diz: "Cabe a ele provar"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, esteve presente na Premiação do Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira. O mandatário revelou que recebeu uma ligação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que citou o Leão em uma fala sobre manipulação de resultado no futebol brasileiro.

"O Textor me ligou, disse que o ponto não tem nada a ver com o Fortaleza. Acho que agora ele tem que provar as denúncias que ele fez. São coisas fortes, graves, que impactam o futebol como um todo. Nós que trabalhamos com isso, não queremos que o o futebol tenha esse tipo de dúvida, de medo. Acho que ele vai provar de alguma maneira. Ele levantou essa bola e tem a responsabilidade de poder fazer com que as pessoas tenham certeza de que o que ele esta dizendo está correto", disse.

Em vídeo publicado em seu site, John Textor citou manipulação em um jogo entre Palmeiras e Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na declaração, o dono da SAF do Botafogo comentou que não tem ninguém do time paulista envolvido de acordo com sua pesquisa. Marcelo Paz revelou que o empresário também isentou o Fortaleza na situação e espera que ele prove o que foi falado.