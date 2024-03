Lázaro celebra primeira chance como titular no Palmeiras e avalia evolução: "Bastante feliz"

O atacante Lázaro ganhou sua primeira chance como titular no Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador celebrou a oportunidade de começar uma partida e avaliou sua evolução no clube.

"Me senti muito bem no meu primeiro jogo como titular, o grupo tem me passado muita confiança e tenho me sentido bem. No jogo a jogo isso vai melhorando naturalmente. Estou bastante feliz. Teve um momento que quase saiu o gol. É trabalhar e evoluir para, na próxima oportunidade, continuar correspondendo da melhor maneira. Seguir trabalhando e fazer o que tenho feito aqui no clube que as coisas vão acontecer", afirmou.

O jogador chegou ao Palmeiras por empréstimo até dezembro de 2024, com opção de prorrogação até julho de 2025, e tem quatro partidas disputadas até o momento. Além de atuar contra o Botafogo-SP, também entrou em campo contra São Bernardo, Portuguesa e São Paulo.