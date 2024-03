Internacional x Corinthians: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil sub-17

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O jogo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17.

Na ida, no Estádio da Fazendinha, as equipes empataram em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR