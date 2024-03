Internacional anuncia Gabriel e de De Pena fora dos planos de Coudet

? Com o jogo de ida da semifinal do Gauchão confirmado para as 16h de domingo (17/03), a agenda do Clube do Povo está definida para os próximos dias! ???

Nossa semana reserva grandes duelos para o time Coudet, as @GuriasColoradas e o #CeleiroDeAses.

Sport Club Internacional March 12, 2024

Com passagem pelo Corinthians, Gabriel está no Internacional desde 2022. Em 2024, o jogador participou de apenas dois jogos, ambos pelo Gauchão.

De Pena, por sua vez, chegou no mesmo ano que o volante e entrou em campo por cinco vezes na atual temporada, todos pelo Estadual, com um gol marcado.