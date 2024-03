Em acordo com o TJD-SP, São Paulo converte punições em multa e evita suspensões no Paulista

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Casares, Belmonte e Chapecó pagarão a multa dos seus próprios bolsos. Já as indenizações de Calleri, Rafinha e Wellington Rato, que também foram citados, serão pagas pelo São Paulo. A equipe ainda arcará com a multa do auxiliar técnico Estéphano Djian, que estava envolvido no caso.

Além disso, Belmonte está proibido de frequentar jogos do Tricolor até o final do Paulistão. O diretor precisou gravar um vídeo de desculpas ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, por chamá-lo de "português de m...". A retratação iria ser publicada nas redes do São Paulo, mas vazou na tarde desta terça.

Todos os citados foram flagrados xingando o árbitro Matheus Delgado Candançan após o empate por 1 a 1 no último Choque-Rei, marcado por polêmicas de arbitragem. Os três atletas envolvidos poderiam pegar um gancho de até seis jogos e perder o restante do Campeonato Paulista.

Com isso, o São Paulo pode contar com o trio para o jogo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual. Rafinha está à disposição de Thiago Carpini para o duelo deste domingo, no Morumbis, enquanto Rato ainda está em tratamento e é dúvida. Calleri também é incerteza depois de ser romper o cisto, mas deve jogar.